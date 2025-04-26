Spor yazarları Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş bu sezon sürekli parçalı bulutlu. Hangi maçta ne yapacağı hiç belli değil. Ligden düşen Hatayspor karşısında 25 dakika o kadar dağınık ve tanınmaz haldeydiler ki penaltı imdatlarına yetişmese yuhalanmadan gidemezlerdi. Sonra yanardı canım gülüm keten helva, hem de cayır cayır. Taraftarın Rafa tezahüratlarına rağmen penaltıyı kullanan İmmobile, golü yapamamış olsa aynen Batshuayi gibi olurdu. Büyük bir risk aldı ama bir değil iki penaltıyı da gol yaptı. Hat-trick yapan İmmobile lig bittikten sonra umut vermeye başladı. Rafa Silva ise her zamanki gibi Beşiktaş'ın yüreği, aklı, cengaveriydi. Bir penaltı aldı gol ve asist yaptı. Bu çocuk Hasan Arat'ın döneminin Beşiktaş'ta bıraktığı tek iyi güzel hatıra. İyi ki gelmiş Rafa. Yoksa Beşiktaş'ın hali duman olurdu duman.
Genç Mustafa Hekimoğlu'nun mücadelesini, amaçsız toplara bile deli yüreği ile koşmasını beğeniyorum. İkili mücadelelerde de harika işler yapıyor. Semih Kılıçsoy'un yeteneği malum. Ayağında top tutmadan çabuk oynadığı zaman çok daha etkili oluyor. Beşiktaş, Keny Arroyo'yu da kazanabilirse yeni Metin-Ali-Feyyaz bu üçlü olabilir. Arkalarına da Şifo Mehmet niyetine Rafa'yı da koydun mu! Hemen gelecek sezon değil ama sonraki sezon inanılmaz iyi bir forvet hattı oluşturabilirler. Ben de biliyorum şu anda bu çocukların eksikleri var. En başta da oynadıkları maç sayıları yeterli değil. O nedenle Solskjaer bu üçlü birlikte kullanmayı denemelidir. Bunu yaparsa transfer döneminde yöneticilerin panik halinde değil belli bir plan dahilinde hareket etmeleri söz konusu olacaktır. Birileri hocaya seksenli yılların başında yapılan öz kaynak devrimi anlatmalı Rıza, Ziya, Fikret, Haluk, Süleyman ve Fuat gibi gençleri cesaretli oynatan Beşiktaş'ın sonrasında yıllarca nasıl destan yazdığını hoca da bilmeli. Belki o zaman daha cesur davranacaktır.
SİNAN VARDAR – HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Beşiktaş, haftalardır kazanmasına rağmen üçüncülük yarışında hâlâ iddialı durumda. Sol bekte Masuaku cezalı; onun yerine Emrecan Terzi oynuyor. Umarım bu şansı iyi kullanır. Mustafa'yı sol tarafa atarak forvet hattından biraz uzaklaştırsa da son dönemdeki performansıyla 11'in değişilmez bir parçası olduğunu gösteriyor. Hatayspor, adeta kendi sahasında oynuyormuş gibi başladı. İmmobile yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdıktan sonra Hatayspor golü buldu. İnanılır gibi değil. Beşiktaş'ta bu kilidi açarsa Rafa Silva açar diyordum ki penaltıyı aldı. Ardından da penaltıdan gelen golle Beşiktaş skoru eşitledi. Beşiktaş'ın Avrupa yolunda, bu kadar kritik bir maçta ilk yarıda daha etkili olmasını beklerdim.
İkinci yarının başında, VAR uyarısıyla hakem penaltıyı verdi ve İmmobile topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. Dolmabahçe'de goller yağmur gibi geliyor! Daha ikinci golü yazarken, Rafa Silva gözlerimizin pasını silen bir golle 3-1 yaptı. İşte özlediğimiz Beşiktaş bu! Emrecan Terzi'nin ve Mustafa'nın sol kanatta olması orayı ciddi şekilde hareketlendirdi. Harika bir organizasyonla gelen Beşiktaş, skoru 4-1'e getirdi; İmmobile de hat-trick yaptı. Beşiktaş akın akın geliyor… Hatayspor yüklenirken, Beşiktaş harika bir kontra atak yakaladı. Rafa, kendisi de vurabilirdi ama topu Arroyo'ya bıraktı; o da ağları buldu. Şunu da eklemek isterim: Sakatlanmadan önce milli takıma kadar yükselen Tayyip Talha'nın, sadece iki hata yaptı diye oyuna girerken yollanmasını doğru bulmuyorum. Genç oyunculara güvenmek, hata yaptıklarında bile arkalarında durmak gerekir. Bu galibiyet, hem özgüven hem de Avrupa bileti için hayatiydi. Hatayspor, bu sonuçla Süper Lig'e veda etti. Hikmet Başkan'a ve Beşiktaş'ın emektar kalecisi, bugünün Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz sizi.
MUSTAFA ÇULCU – DENEME TAHTASI
Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyor. Solskjaer'in oyuna başladığı 11 enteresan. Haftalardır oynatmadığı İmmobile ile başlaması ve gerektiğinde sağ bek bile oynayan Chamberlain'i kenarda bırakması enteresan. İlk penaltıda topu Rafa Silva'nın elinden alan İmmobile'ye seyirci tepki verdi ama ikinci penaltı ve sonrası attığı golle hat-trick yaptı. Beşiktaş da Gedson çok iyiydi ama oyun aklı Rafa Silva muhteşem oynadı, oynattı ve bir de gol attı. Hatay Masuaku ile Muçi'nin yerine oynayan Emrecan ve Mustafa'nın kanadını zorlayarak maça başladı. Boutobba sağ kanadı efektif kullandı ve gol de bu kanattan geldi. İlk yarı Beşiktaş'ın siyahını ikinci yarı beyazını izledik sanki. İkinci yarı vites artırdı. Kontrolü tamamen eline aldı. Hatayspor'u bir alt lige uğurladı.
Hakem Deniz Kayatepe'nin deneyimsiz olduğu her haliyle belli. Trendyol Süper Lig'de dünkü ile beraber 4 maç yönetti. Hata üstüne hata yapan iki yardımcı ile Beşiktaş, MHK ve hakemler için deneme tahtası olamaz. Hatalı ofsayt yorumları, aut-korner kararları, topu oyunda tutacağım diye hatalı avantaj uygulamaları nizami şarjlara verilen fauller, Görkem ve Emrecan başta olmak üzere gösterilmeyen sarı kartlar! Acemileri sahaya salmak hakemleri gençleştirmek değildir. Futbol ekonomisini ve hakem atamayı bilmeyen TAS'ı bu akşam Rafa Silva'nın müthiş oyunu ile elde edilen farklı skor kurtardı. Beşiktaş lehine verilen ilk penaltı da Calvo ayağını uzattığında geç kalıyor Rafa Silva'yı çelmeliyor penaltı doğru. İkinci penaltıda Kamil Ahmet sağ kol açık genişliyor ve yüksek topu kolu ile oynuyor net penaltı ama hakem gördüğünü veremedi! VAR müdahalesi ile doğru penaltı geldi.