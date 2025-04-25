Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılırsa Reeder Samsunspor’un bir puan önünde üçüncülük koltuğuna oturacak. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in Atakaş Hatayspor maçı 11'i...

Avrupa ve kupaya veda eden Beşiktaş'ın artık tüm hesapları Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmek üzerine kurulmuş durumda. Zirve yarışının uzağında kalan ancak Avrupa şansını güçlü bir şekilde sürdüren siyah-beyazlılarda bugün oynanacak olan Hatayspor mücadelesi büyük bir önem taşıyor. Samsun ve Eyüpspor'dan 1 maç eksiği bulunan Kara Kartal, bugün kazanması durumunda 1 puanlık farkla üçüncülük koltuğuna oturacak. Fotomaç'ın haberine göre Avrupa kupalarında yer almak için kazanması gereken siyah-beyazlılar önüne çıkan fırsatı değerlendirmek istiyor.

HATAYSPOR DÜŞEBİLİR

Oynadığı son 4 resmi karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, son 7 mücadelede ise sadece ezeli rakibi G.Saray'ı devirebildi. Kritik F.Bahçe mücadelesi öncesinde moral bulmak isteyen Beşiktaş, rakibiyle bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Biri hükmen olmak üzere 3 kez kazanan Kartal, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın attığı 19 gole Hatayspor 10 kez karşılık verebildi. Eğer Hatayspor bugün puan alamazsa 1. Lig'e düşmesi kesinleşebilir.

HAZIRLIKLAR TAMAM

BEŞİKTAŞ bugün sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla süren idman taktik antrenmanla sona erdi.

KAYATEPE İLE İLK KEZ

Bugün oynanacak Beşiktaş- Hatayspor mücadelesinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik mücadelede Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takımın maçında görev yapacak olan Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Suat Güz ile Murat Şener üstlenecek.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

BEŞİKTAŞ'TA 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin de sakatlıkları nedeniyle bugünkü kritik mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

SARI KART ALARMI

BUGÜNKÜ Hatay maçı öncesinde siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, bugün sarı kart görmeleri halinde F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler.

GEDSON BİLMECESİ

Beşiktaş yönetiminin sözleşmesini uzatmak istediği Gedson Fernandes'e çok sayıda teklif geliyor. Bonservisinin yarısı Benfica'da bulunan Portekizli futbolcu için tek karar verecek kulüp Beşiktaş. Oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bırakmak isteyen siyah-beyazlılar sezon sonunda Gedson ile oturup geleceğine karar verecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Tayyip Talha, Amir, Rashica, Chamberlain, Rafa Silva, Gedson, Immobile

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Abdülkadir, Massanga, Bambgboye, Aboubakar, Strandberg, Boutobba