Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus olarak açıklandı. Cortus'a AVAR'da ise Onur Özütoprak'ın eşlik edeceği belirtildi.
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırlayacağı maçın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 25.04.2025- 12:09