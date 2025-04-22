Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 15:25