Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 23 Nisan saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.