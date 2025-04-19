Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

"İlaç değil, ameliyat gerekiyor" demişti. Bu maça nasıl hazırlandı Beşiktaş, nelere dikkat etti?

Ole Gunnar Solskjaer: "Göztepe, uzun boylu bir takım. Bu yüzden uzun toplarla oynuyorlar. Yüksek toplarda iyiler. İyi bir savaş olacak sahada. Tüm topları almak zorundayız. İyi bir savaş vermek zorundayız. Oyunu, maçı kontrol etmek istiyoruz. İşleri rakip için zorlaştırmak istiyoruz. Çok koşmamız lazım. Bugün topa sahip olmamız gerekiyor."

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray galibiyetinden sonra galibiyet alamadık. Bugün büyük bir fırsat. Bugün neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir gün. Oyuncularım, karakterlerini gösterecekler. Romulo bize iki maçta 5 gol attı. Onu iyi savunmak zorundayız. Göztepe'yi iyi savunmak zorundayız. Topa sahip olup Göztepe'yi çok koşturmamız gerekiyor. Topa sahip olup savunma yapmalıyız bugün."