Göztepe-Beşiktaş MAÇI TIKLA İZLE | Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş’ı konuk ederken, iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Kritik mücadele, hem Avrupa yarışı hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Son iki haftada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde İzmir’de yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye 3-1 yenilerek elenen Kara Kartal, bu kez rövanşı ligde almak istiyor. 48 puanla 5. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılım yolunda hata yapma lüksü olmadığını biliyor. Ancak sakatlıklarla boğuşan kadroda hangi oyuncuların sahaya çıkacağı da şimdiden taraftarın merak konusu. Göztepe cephesinde ise işler bir süredir istenildiği gibi gitmiyor.Taraftarın büyük desteğiyle sahaya çıkacak olan Göztepe, güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuçla moral bulmak istiyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Göztepe-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanmak isteyen siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanında yeniden moral bulmanın peşinde. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kalan haftalarda puan kaybına tahammül etmiyor. Kara Kartal, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Ancak sakat oyuncuların durumu, kritik Göztepe karşılaşması öncesinde teknik heyetin elini bir hayli zorluyor. Hangi isimlerin sahaya 11'de çıkacağı şimdiden taraftarlar arasında merak konusu. Öte yandan ev sahibi Göztepe, ligde istediği form grafiğini bir türlü yakalayamasa da, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Şimdi gözler, bu başarının lige taşınıp taşınamayacağında. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, tam 10 haftadır galibiyete hasret. Sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi evinde sonlandırmak ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1 kez galip ayrılabildi. Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Beşiktaş, İzmir temsilcisi ile ligde daha önce 57 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, 94 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 55 gole engel olamadı.

KARTAL DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Beşiktaş, 31 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 15 dış saha maçında kalesinde 12 gol görerek bu alanda en iyi istatistiğe sahip takım olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar 4 dış saha mücadelesinde de kalesini gole kapattı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER 3 PUAN İSTİYOR

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer idaresinde çıktığı 10 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveçli teknik adam, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e yenildi. 52 yaşındaki teknik direktör, Antalyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Göztepe ile bu sezon oynadığı 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçta da rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde karşılaştığı sarı-kırmızılılara 3-1 yenildi.

Beşiktaş, İzmir temsilcisine karşı son galibiyetini 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadıkları maçta 2-0'lık skorla elde etmişti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası bulunan Semih Kılıçsoy ile Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Tayyip Talha Sanuç, Göztepe karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

SİYAH-BEYAZLILARDA 5 FUTBOLCU SAKAT

Beşiktaş'ta sağ ayak bileğinde bağ yırtığı oluşan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo ile Ernest Muçi'nin yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un, Göztepe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Göztepe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde görev alamayacak.

GÖZTEPE'DE 4 FUTBOLCU EKSİK

Trendyol Süper Lig'de son 10 haftada galibiyet alamayan Göztepe'de 4 oyuncunun tedavisi devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev yapacak.