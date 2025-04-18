Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
Mücadele öncesi siyah beyazlıların İzmir kafilesi açıklandı.
Onur Bulut, Ricardo, Necip, Uduokhai, Zaynutdinov ve Muçi kafilede yer almadı.
İŞTE O LİSTE:
📋 Göztepe maçı kamp kadromuz.#GÖZvBJK ℹ Son antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda (hamstring) ağrı hisseden futbolcumuz Onur Bulut, takımımızın Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/eCBMki78Tz— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 18, 2025