Bu sezon Beşiktaş'ta isteneni veremeyen ve son maçlarda suskunluğunu koruyan Ciro Immobile ile vedalaşıp senelik 10 milyon Euro ödemekten kurtulmak isteyen Beşiktaş, eski yıldızı Wout Weghorst’u kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda forvete en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senelik maliyeti 10 milyon Euro'yu bulan İtalyan futbolcuyu gerekirse bonservisini vererek göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Fotomaç'ın haberine göre Wout Weghorst'a yöneliyor. Daha önce kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta önemli bir iz bırakan Hollandalı yıldız, yeni yılın ilk çileği olacak. 11 mayısta gerçekleşecek seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, kulübü Ajax görüşmelere başlayacak.

MITROVIC DE GÜNDEMDE

Senelik kazancı 2.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacak olan siyah-beyazlılar, Ajax'ın zorluk çıkarmayacağını düşünüyor. Ayrıca Weghorst'un yanı sıra Al-Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic de listene bulunan isimlerden birisi. Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Sırp futbolcu için de düğmeye basan yönetim iki oyuncunun sürecini de büyük bir titizlikle yürütecek. Bu sezon yaşanan gol sorununun tekrarlanmaması için yönetim elinden geleni yapıyor.