TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'tan ayrılıyor! Rotası belli oldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sezon başında Beşiktaş'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ciro Immobile, performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı taraftarların umut bağladığı yıldız futbolcu, sezon genelinde hayal kırıklığı yarattı. Sezon bitimiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Immobile'nin kariyerine devam etmek istediği ligin de belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 17.04.2025- 11:22