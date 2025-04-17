Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sezon başında Beşiktaş'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ciro Immobile, performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı taraftarların umut bağladığı yıldız futbolcu, sezon genelinde hayal kırıklığı yarattı. Sezon bitimiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Immobile'nin kariyerine devam etmek istediği ligin de belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Immobile ile gelecek sezon kesin olarak yollar ayrılacak.