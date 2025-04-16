Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı sonrası "Bizi ilaç kurtarmaz. Ameliyat lazım" diyen Ole Gunnar Solskjaer, takıma neşteri vuruyor. Norveçli teknik direktör, kale ve 10 numara hariç tüm bölgelere transfer istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki isimler de netleşmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre, La Liga takımlarından Deportivo Alaves'te forma giyen Abdel Abqar'ın menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü... 26 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 2022'den beri Deportivo Alaves'te forma giyen Faslı stoper, 97 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 1.88'lik savunmacı hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Abqar'ın güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Kartal; sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapacak.