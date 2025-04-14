Solskjaer'den takıma neşter! İşte Beşiktaş'ın 8 maddelik kurtuluş planı

Son dakika Beşiktaş haberi | RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık yenilgi, Beşiktaş'ta adeta deprem etkisi yarattı. Maçın ardından yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bu takımın artık tedaviyle iyileşmesi mümkün değil, ameliyat şart!" sözleriyle gündeme oturdu. Siyah-beyazlı camiada taşları yerinden oynatan Solskjaer'in takımı yeniden ayağa kaldırmak için hazırladığı 8 maddelik kurtuluş planı da ortaya çıktı. İşte Solskjaer'in hazırladığı o yol haritası... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2025- 13:47