Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak karşılaşmaya devam edemeyen Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmaya 11 başlayan Ernest Muçi sakatlanmasının ardından karşılaşmanın 26. dakikasında oyundan çıkmış ve yerine Joao Mario oyuna dahil olmuştu. Siyah-beyazlı ekip Muçi'nin sağlık durumu hakkında resmi web sitesinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

İfadelerine yer verildi.