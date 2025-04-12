Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren siyah beyazlılar evinde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek istiyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Beşiktaş - RAMS Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında gözler, sezonun kritik karşılaşmalarından birine çevrildi.

Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş, güçlü rakibi RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, hem iç saha avantajını değerlendirmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Salih, Muçi, Gedson, Rafa, Mustafa

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

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RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kadroya katılan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva istatistikleri ile dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puan kazandıran deneyimli futbolcu, ligde 27 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden 31 yaşındaki Portekizli isim 4 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'ye elenen, ligde de Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişe son vermek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Başakşehir mücadelesine hazırlanan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıktı.

7 FUTBOLCU GÖREV ALAMIYOR

Siyah-beyazlı takımda toplam 7 futbolcu görev alamıyor. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal ve kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da bugün forma giyemiyor. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almadı.

KARA KARTAL'DA 4 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.