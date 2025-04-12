Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Serdal Adalı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"ELİNİ KOLLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

Geçmişe doğru bakmak gerekiyor. Camiamızı ilgilendiren konuları, belli sınırlar içerisinde ifade etmeye çalıştım. Bunun nedeni 1.5 senedir yaşanan olaylar, itibarımızın ağır yara almasıdır. Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor.

"YAŞATILANLARIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Biz bu kulübü hangi koşullarda aldık hatırlayın. Biz sadece 100 gün önce göreve başladık. Beşiktaş tarihinin en zorlu ekonomik, sportif ve psikolojik koşullarıyla karşılaştık. Bu dönemin sancıları geride bırakılmış değil. Yaşatılanların izlerini silmek için çalışıyoruz. İdari yapımızı düzenleyecek hamleleri ivedilikle yapmaya başladık. Göreve başladığımızdan beri kulübümüzde kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir kim kırılır demeden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

"AMACIMIZ KALICI MALİ ÇÖZÜMLER"

15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli, bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı, üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için üç alanı birlikte düşünmeli, geliştirmeliyiz.

"KASAYA 30 MİLYON EURO KOYDUK"

Bizleri hiç de azımsanmayacak bir ödeme yükümlülüğü bizi bekliyordu. 100 gün içinde tüm ödemeler yapıldı. Eksik olan 30 milyon euro'yu yönetim olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna, çalışanına borcu bulunmamaktadır.

"SADECE BİRKAÇ HAFTA UZAĞIMIZDA..."

Beşiktaş'ın stratejik bir hamlesi olan sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Şirketimizin, çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4.7 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tarihi bir adımdır. SPK'dan aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için önemlidir. Buradan gelecek kaynakla bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan Beşiktaş, sadece birkaç hafta uzağımızda. Finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Sadece finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır.

"TRANSFERLERE 45 MİLYON EURO ÖDENECEK"

Bizi en çok zorlayan şeylerden biri de geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin bonservis vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan şekilde oluşturulmuştur. Yapılan transferlere ait olan, Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı 22 milyon euro'dur. Toplamda da aralık ayı sonuna kadar yapılacak ödeme 45 milyon euro'dur. Mayıs seçimi sonrasına atılan ödemeleri takdiri siz değerli Divan üyelerimize bırakıyorum.

"ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Ben de uçaklarda tavla oynamayı, havaalanlarında kartal işareti yapmayı ben de çok isterim. Artık, Beşiktaş formasının ağırlığıyla, Beşiktaş parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü borca sokup sonra da bu borcun 10'da 1'ini 'bağışladım' demekle bu kürsüde alkış bekleme dönemi de kapandı.

"15 MİLYON EURO NEREDE?"

Hangi şubeye ne kadar harcandı, görebilirsiniz. Hasan (Arat) Bey burada. Biz bu zararları kendimize göre yazmadık. 5 milyon euro'larda olan 21 milyona nasıl dayandı, ben onu merak ediyorum. Biz bu 15 milyon artı zarar yok gibi mi davranalım. 6 milyon zararla idare edilebilen bir amatör şubeyi, 21 milyon zarara getirecek sebep neydi? Bu 15 milyon nereye harcandı, ben bunu merak ediyorum. Hepsi bu.

ADALI'DAN SPONSORLUK SÖZLERİ VE DAVET...

Sayın Serdar Bilgili, Sayın Fikret Orman'a da seslenmek istiyorum. Sayın Demirören'in çocuklarıyla şu anda sponsorluk için görüşüyoruz. Diğer başkanlarımızın da vereceği destekler, kulübümüze olan yükleri aldıkları takdirde önümüzdeki 2-3 sene içinde çok daha iyi mali tabloyla karşınıza çıkacağız. Divan toplantısından sonra telefonla arayacağım, bize de destek olacaklarına canı yürekten inanıyorum.

Öte yandan Adalı, Tevfik Yamantürk'e voleybol şubesi için, Ahmet Nur Çebi'ye de hentbol şubesi için sponsor olmaya davet etti.

"BEŞİKTAŞ'I AŞAĞIYA ÇEKEN BİR EL VAR"

Beşiktaş'ımız ne zaman iyi bir gidişat yakalasa ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekiyor. Gaziantep maçında olanlar, derbi galibiyetimizin hemen sonrası Göztepe maçında yapılanlar bize verilmeye çalışılan mesajdır. 'Susun, yoksa daha büyüğü geliyor' denilmektedir.

"TFF ARTIK GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

Bu ülkede hiçbir kurum, hele de TFF iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon yarışın gerisinde kalması kimseye bu fırsatı veremez. Kendimize imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Adalet bu camianın en doğal hakkı. Beşiktaş gücünü camiasından, taraftarından alır. Beşiktaş'ı karşısına alanlar, en ufak bir sakınca görmediyse, biz de onlarda karşısında durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız. TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını talep ediyoruz.

"ARTIK KOŞULLANMAYI BIRAKIN"

Bir sözüm de MHK ve Türk hakemlerine; bizim yabancı hakem talebimiz, 'Beşiktaş, Türk hakemlerine güvenmiyor' gibi çarpık bir algıyla yansıtılmış. Bize söylenenler yüzünden kararlarınızı Beşiktaş'a karşı bir hırs ve intikam duygusuyla vermeye başladınız. Bu tavrınız sadece Beşiktaş'a değil sizlere ve futbol ortamına da zarar veriyor. Size güvenmeyenler bizler değiliz, bir derbi maçı yabancı hakemlere yönettirenlerdir. Beşiktaş'a karşı koşullanmayı bırakın. Adalet için, hakkaniyet için, meslek onurunuz için artık olması gerektiği gibi maç yönetin. Başkalarının söylediğini değil, kendi inandığınızı doğruyu uygulayın. Tek isteğimiz adalettir.