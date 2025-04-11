Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce ilgilendiği Patrick Berg için kulübü Bodo’ya yeni bir teklif yaptı. Yönetim, teknik direktör Solskjaer’in de istediği orta saha oyuncusunu takıma kazandırmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş transferde dümeni Norveç'e kırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Norveç ekibi Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg'i gündemine alan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki oyuncuya yeniden teklif yaptı.

Norveç gazetesi Verdens Gang'in haberine göre Beşiktaş'ın Berg isteği, yalnızca ilgi boyutunda kalmamış, siyah-beyazlı ekip ara transfer döneminde de Norveçli oyuncu için teklifte bulunmuştu. Adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan orta saha oyuncusu Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil" diyerek topu menajerlerine attı. Siyah-beyazlı yöneticiler deneyimli oyuncunun menajerleri ile irtibatını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer gelecek sezon vatandaşını takımda görmek istediğini yönetime iletti Bu sezon Bodo formasıyla 20 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.