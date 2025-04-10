Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken diğer yandan transferler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin son olarak devre arasında 26 yaşındaki Angolalı forvet için teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (DIŞ HABER) Enes ARSLAN

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam ediyor.

Öte yandan son 4 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet çıkaran siyah-beyazlı ekip ile ilgili flaş transfer gerçeği ortaya çıktı.

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Polonya basınından derlediği habere göre Beşiktaş, Greuther Fürth'den Jagiellonia'ya transfer olan 26 yaşındaki forvet Afimico Palulu için devre arası transfer döneminde kulübüne 2.5 milyon Avro'luk bir teklifte bulundu.

Angolalı forvet Bialystok formasıyla bu sezon 44 resmi maçta forma giydi. 1.75 boyundaki oyuncu bu maçlarda 18 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde 3 kez kupa kaldırma sevinci yaşayan Palulu'nun piyasa değeri ise 5 milyon euro.

İşte o haber: