Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık."

"Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız."