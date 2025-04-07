Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçın 44'üncü dakikasında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi.

Geçtiğimiz hafta kupada Göztepe ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Beşiktaş'ın 25 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'in 30'uncu haftasındaki Kasımpaşa maçında da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tayyip Talha, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyah-beyazlı camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

25 yaşındaki stoper yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum, böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim."