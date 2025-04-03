Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kanat transferine yöneldi. Siyah-beyazlıların Sassuolo forması giyen Fransız futbolcu Armand Lauriente ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

FRANSA'DAN DA TEKLİF

Kadrosuna kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente'nin olduğu ileri sürüldü. Fotomaç'ın İtalyan Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo'lu yöneticilerle görüşmelere başlayacak. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncuya İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler geldiği ifade edildi.

SOLSKJAER'DEN TAM NOT

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in Lauriente için tam not verdiği belirtildi. Norveçli teknik direktörün, tecrübeli kanat oyuncusunu gelecek sezon takımda görmek istediği kaydedildi. Bu sezon 27 maça çıkan 26 yaşındaki Fransız oyuncu, takımına 14 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Sassuolo ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek Lauriente için siyah- beyazlı yöneticiler kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.