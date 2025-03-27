Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de haftanın maçı olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlılardan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, zorlu maç öncesi harekete geçti.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için eski İsviçreli hakem Urs Meier'ı Tüpraş Stadyumu'na getirmeye karar verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.