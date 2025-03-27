Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, RDS'ye açıklamalar yaptı.

İŞTE IMMOBILE'NİN SÖZLERİ:

Hala iyiyim ve istiyorum. Türkiye'den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum.

Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu.

Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi.

Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum.

35 yaşındaki Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.