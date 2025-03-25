Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınına göre gelecek sezon Katalan devinden ayrılması beklenen Ansu Fati'nin menajerleri ile önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Haberde, Villarreal'in de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Fati'nin Türkiye'ye gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

BAŞKA KULÜPLER SIRADA

Fotomaç'ta yer alan habere göre İspanya'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Türk kulüplerinin de ilgilendiğini öne sürdü. Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ansu Fati forvet arkasında da görev yapabiliyor. 10 kez İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Yeni sezonda transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen siyah-beyazlıların İspanyol yıldız için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. İspanyol yıldızı scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi.