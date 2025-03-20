Bu sezon tek kulvarda iddiasını sürdüren Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç'ın haberine göre Siyah-beyazlılar, Feyenoord'un Arjantinli forvet oyuncusu Julian Carranza'yı radarına aldı. Hollanda ekibinden önce MLS ekibi P. Union forması giyen 1.82 boyundaki futbolcu için yönetimin harekete geçeceği öğrenildi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

ARJANTİNLİ HIZLI VE ÇEVİK

Teknık Solskjaer'in, Feyenoord ile Milan arasında oynanan karşılaşmayı yorumlarken Carranza'dan övgüyle bahsetmiş performansını çok beğendiğini dile getirmişti. Norveçli hoca, yönetime sunduğu raporda genç ve gelecek vaat eden oyuncuları takımında görmek istediğini söyledi. Hızı ve çevikliği ile dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu gol atma yeteneğinin yanı sıra pas verme ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Solskjaer'in öve öve bitiremediği Feyenoord'un Arjantinli forveti Carranza'yı satın alma opsiyonlu kiralik olarak kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.