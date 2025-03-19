Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak İsviçre ekibi oyuncu için önerilen rakamı kabul etmemişti. Fotomaç'ın haberine göre İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Siyahbeyazlıların Lausanne'e yeniden teklifte bulunacağı öğrenildi.

17 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu için İsviçre ekibine 5 milyon euro teklif sunmuştu.