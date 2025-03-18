Beşıktaş'ta gelecek sezonun kadrosu şimdiden planlanmaya başladı. Yaşanan son gelişmelerden sonra transfer için çalışmalarını hızlandıran başkan Serdal Adalı, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp iddialı bir kadro kurmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın, piyasa değeri 22 milyon euro olan Bayern Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick ile ilgili görüşmelere başlanacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncunun yetkilileri ile temasa geçeceği ve kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, özellikle hücum hattını güçlendirecek. Maaşı ve yaşı yüksek olan İmmobile ile kesin olarak yollar ayrılacak. Bayer Leverkusen'e kiralık bir teklif yapmak isteyen Beşiktaş'ın, bu transferin zorluklarının farkında olduğu ve buna rağmen tüm sınırları zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Çek golcü; 17 gol, 1 asistle oynadığı 23 maçta 18 gol direkt etki etti. 29 yaşındaki sol ayaklı golcü oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.