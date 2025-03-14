Önümüzdeki sezon hem iddialı hem de maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Önceliğini savunmaya veren siyah beyazlıların gündemine aldığı son ismin Spezia ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nicolo Bertolo olduğu iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre, 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacak.

İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE

Ancak bu transfer Beşiktaş için pek kolay değil. İtalya'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Bertola'yı Serie A ekipleri, İnter, Juventus, Atalanta ve Torino da istiyor. 30 Haziran'da Spezia'dan ayrılmaya hazırlanan 1.92'lik stoperi Beşiktaş iyi bir yatırım olarak görüyor. Nicola Bertola, bu sezon Spezia'yla Serie B'de 23, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.