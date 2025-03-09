Beşiktaş'a dev santrfor! Solskjaer transfere onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezonda Immobile’nin yerine Danimarkalı santrfor Jonas Wind'i düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; siyah beyazlılar, Wolfsburg ile resmi görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Wolfsburg'tan Jonas Wind'i gündemine aldı. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan İtalyan golcü Ciro Immobile ile sezon sonrası yollarını ayırmayı planlayan yönetim, 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden de kurtulmayı düşünüyor. Siyah beyazlı kurmaylar, bu doğrultuda santrfor arayışlarına başlayıp, Solskjaer'in de onayını ile Eduard Graf'ın listesindeki isimlerle görüşmeye karar verdi.

10 GOL 4 ASİSTİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Siyah-beyazlıların golcü listesinde Bundesliga'dan Jonas Wind'in olduğu iddia edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken 1.90'lık santrfor bu sezon Wolfsburg formasıyla 26 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran Danimarkalı santrfor, 4 kez de gol pası vermeyi başardı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.