İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Eduard Graf işi bitirdi

Beşiktaş'ın yeni kadro planlamacısı Eduard Graf, Muhammed Damar'ı siyah-beyazlılara önerdiği iddia edildi. Kartal'ın Dortmund'dan gelen kadro planlamacısı Eduard Graf, Bundesliga II'de fırtına gibi esen Muhammed Damar'ı daha kendisi göreve gelmeden önce ikna etti. Ayrıca bonservisini elinde bulunduran Hoffenheim ile de anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre, göre Graf uzun süredir Damar'ı Dortmund için izliyordu. Hatta genç oyuncuda "Mesut Özil yeteneği" gördüğü konusunda raporlarını bile hazırlamıştı.

ADALI TEMAS KURDU

Bundesliga'da yer alan gurbetçiler ile irtibatta olan Başkan Serdal Adalı, Damar'ın kulübü Hoffenheim'la temas kurdu. Bonservisi için reddedilemeyecek bir teklif yaptı. Alman ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. İş sadece resmi imzaya kaldı. Damar, Bundesliga II ekibi Elversberg'de 5 gol ve 6 asistlik performansıyla iyi bir sezon geçiriyor. 2004 doğumlu Muhammed şimdiye kadar Alman U-18 milli takımında 1, U-19 milli takımında 8 maçta 6 gol ve U-20'de ise 2 maçta 1 golle oynadı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı kısa süre önce bir araya geldiği Muhammed'i Türk Milli Takımı için oynaması konusunda ikna etti. Damar'ın öncelikle U-21'de sonra da A Milli Takımda oynaması için süreci başlattı