Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlamıştı. Sabah'ın haberine göre, siyah beyazlılarda ayrıca santrfor konusunda beklentiler vardı. Ancak söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı.

Bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Ciro Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Wind, bu sezon Wolfsburg'da maçların %58'inde 11'de şans bulmasına rağmen yine de çift haneli katkı verdi. Danimarkalı yıldız 26 karşılaşmada 10 gol, 4 asist ile oynadı.