Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün, Kasım 2024 itibarıyla toplam borcunun 14 milyar 807 milyon TL olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğu duyuruldu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübü'nün bir önceki borcu ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.