Beşiktaş Eduard Graf ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Eduard Graf ile anlaşmaya vardı!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörü görevi için Eduard Graf ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2025- 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025- 18:03