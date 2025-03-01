Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor... Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRK SPOR TARİHİNİN..."

2 gün sonra Beşiktaş'ımızın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir.

"DİVAN ÖNÜNE ÇIKMA CESARETİ OLMAYANLAR..."

Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Mali durumla ilgili raporları zamanında görmek isterdik. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik, söylemek istediğim bazı şeyleri ifade etmek isterim. Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var derdim. Bu yüzden seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.

"MENFAAT DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün görevden alınmasıyla ortaya çıktı. Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın illüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı bir gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Yönetilemeyen, borç sarmalında bir Beşiktaş olacaktı. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil iki kez düşünecek.