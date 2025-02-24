Siyah-beyazlı yönetim Midtjylland’ın santrforu için teklif vermiş ve ret cevabı almıştı. Kurmaylar yaz transfer döneminde bir kez daha Dju’nun kapısını çalacak ve genç golcüyü Beşiktaş’a kazandırak. İşte detaylar...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Midtjylland forması giyen 20 yaşındaki santrfor Franculino Dju'yu transfer etmek istiyor. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda kolları sıvadı. Senelik 6 milyon euro kazanan ve formunda büyük bir düşüş yaşanan Ciro İmmobile ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, Fotomaç'ın haberine göre 20 yaşındaki Franculino Dju ile golcü sorununu çözmek istiyor.

KARİYERİNDE 42 GOL MEVCUT

Hem Midtjylland'da hem Gine Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çeken Dju, kariyerinde tüm kulvarlarda 42 gol attı. Beşiktaş, bu rekabette avantaj sağlamak için oyuncunun transferini önümüzdeki yaz döneminde gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalarına başladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Midtjylland forması ile 26 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.