Beşiktaş'a yaz transfer döneminde katılan ancak tendon yırtığı sebebiyle sakatlanarak 3 ay sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yıldız stoperin antrenmandan görüntülerini paylaştı ve "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
𝙶𝚊𝚋𝚛𝚒𝚎𝚕 𝙿𝚊𝚞𝚕𝚒𝚜𝚝𝚊 🔙 Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir. pic.twitter.com/zP9UVW4HLT— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 18, 2025