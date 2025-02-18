Beşiktaş'ın tecrübeli stoprei Gabriel Paulista'nın sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a yaz transfer döneminde katılan ancak tendon yırtığı sebebiyle sakatlanarak 3 ay sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yıldız stoperin antrenmandan görüntülerini paylaştı ve "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." notunu düştü.

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