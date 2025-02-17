Son dakika BJK haberleri... Beşiktaş, kaptan Necip Uysal’ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. İşte yapılan açıklama ve detaylar...

Beşiktaş, Necip Uysal ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."