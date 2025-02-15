Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası siyah beyazlılarda Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk 15-20 dakika iyi başladık. Oyuna adapte olduk. Fırsatlar da bulduk ama 20. dakikadan sonra biraz durduk. 10-20 dakika kontrolünü rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık ve iki gol bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz, zaten yapmamız gereken de bu."

"Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize destek gösteriyorlar, her gün konuşuyorlar bizimle. Ben de takıma elimden geldiğinde yardım etmeye çalışıyorum."