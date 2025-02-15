Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık!

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, "İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Mert Günok, "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZ TAKIMA ENERJİ GETİRDİ'

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma enerji getirdiğini söyleyen Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de aslında iyi bir oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli kaleci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz."

'DAHA FAZLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Geçtiğimiz maçlara göre daha fazla mücadele etmeye başladıklarını aktaran Mert Günok, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor" dedi.