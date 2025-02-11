Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında Sport1'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Alvyn Sanches için teklif yaptı. Takvim'in derlediği haberin devamında "Lausanne-Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 'yüksek tek haneli' milyon Euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Bu rakamın 8 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Haberin detaylarında 21 yaşındaki futbolcunun transfer için kararsız olduğu da belirtildi. Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Beşiktaş'a bir genç yıldız daha! İşte istenen bonservis ücreti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lausanne Sport forması giyen İsviçreli orta saha Alvyn Sanches için teklif yaptığı iddia edildi. İsviçre ekibinin ise 21 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.02.2025- 06:40