Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında Sport1'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Alvyn Sanches için teklif yaptı. Takvim'in derlediği haberin devamında "Lausanne-Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 'yüksek tek haneli' milyon Euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Bu rakamın 8 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Haberin detaylarında 21 yaşındaki futbolcunun transfer için kararsız olduğu da belirtildi. Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.