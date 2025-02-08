Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Maç öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İstanbul'da da kar vardı. Kolay değildi antrenman yapmak. Enerjimiz var. Bazı oyuncularımız kupada dinlendi. Enerjik ve taze bir takımla çıkacağız bugün."

"Rakibimizin çok maçını izledik. Ama kendimizi değerlendirirsek, kendi sahamızda çok top kaybediyoruz. Bugün bunu yapmamalıyız. Orta sahada Gedson ve Alex var. Tekniği yüksek oyuncular olduğu için oyunu ve topu kontrol edeceğiz."

"Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz."

"Keny'i de istediğimiz bir oyuncuydu. Heyecanlı ve yetenekli bir oyuncu. Hırslı ve kendisini geliştirmek isteyen oyuncuları getirmek istiyoruz. Keny de bunlardan biri."