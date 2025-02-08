Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk takviyesi olan Keny Arroyo, sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlılar ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte uçuştan ilk fotoğraf ve oyuncunun geliş saati... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de devre arası, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer düellosu ile devam ederken Beşiktaş, sessizliğini Keny Arroyo ile bozdu.

Siyah beyazlıların her konuda anlaşma sağladığı 18 yaşındaki sağ kanat, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalamak üzere yola çıktı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir. Keny Arroyo'yu taşıyan uçak bu gece 00.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

İŞTE O GÖRÜNTÜ