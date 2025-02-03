Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde Fotomaç'ın haberine göre gündeme sürpriz bir ismin geldi. Fransız basınından Le Parisien, Beşiktaş'ın Rennes forması giyen Leo Ostigard ile ilgilendiğini yazdı. Rennes'in tecrübeli stoperin ayrılığına sıcak baktığı aktarıldı. Leo Ostigard'ın İtalya'dan da talipleri olduğu ve geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtildi. RENNES' in başarılı stoperi Leo Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maça çıktı ve 1 gol attı. Norveçli stoperin sözleşmesi 2027'de sona erecek. Leo Ostigard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Molde altyapısında yetişen Leo Ostigard daha sonra Viking, Brighton St. Pauli, Coventry City, Genoa ve Napoli'de oynadı. Rennes, 25 yaşındaki stoper için sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.