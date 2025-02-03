Beşiktaş Cher Ndour ayrılığını resmen açıkladı
Beşiktaş, sezon başında PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Cher Ndour'un ayrılığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2025- 16:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025- 16:49
Trendyol Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş, sezon başında PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Cher Ndour'un ayrılığını TFF'ye bildirdi.
20 yaşındaki oyuncunun yeni takımı Floransa ile resmi prosedürlerini böylelikle tamamlaması bekleniyor.
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