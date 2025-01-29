Beşiktaş'ta ara transferde eksikler belirlendi ve çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer'in yönetimden istediği ilk isim Marcus Edwards oldu. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş'ta ara transferde eksikler belirlendi ve çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer'in talebi doğrultusunda öncelik kanat transferine verilmiş durumda. Cengiz Ünder'den vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da kadro dışı bırakılan Marcus Edwards'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bir süredir 26 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunan yönetim, transferde son aşamaya yaklaştı.

HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Kara Kartal oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleyecek olan yönetim böylece kesin kararını sezon sonunda verecek. Ancak Portekiz ekibi başarılı futbolcu için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Görüşmelerini sürdüren yönetim kısa süre içerisinde transferi netleştirecek. Edwards'ın her iki kanatta da forma giyebilmesi, siyah-beyazlı teknik heyeti cezbediyor.