Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi, kanat forvet pozisyonu. Siyah-beyazlılarda sol kanat orijinli futbolcu bulunmaması, yönetimi arayışa itti. Asıl mevkii merkez orta saha olan Alex-Oxlade Chamberlain, 10 numara Ernest Muçi ve santrfor Semih Kılıçsoy, yokluktan solda birçok kez denendi. Ancak bu isimlerden beklenen verim alınamayınca transfer zorunlu hale geldi. Kartal'da ilk hedef: Ansu Fati. Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon önce 'geleceğin en büyük yıldızı olacak' denilen İspanyol futbolcu, beklenen etkiyi yapamayınca geçen sezon İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a kiralanmıştı.

FENERBAHÇE DE ONUN PEŞINDE

Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş da bunu koz olarak kullanıp düşük bir maliyetle Fati'yi kadrosuna katmak istiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu için siyah- beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileterek beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim öncelik olsa da listede birçok oyuncu bulunduğu aktarıldı.