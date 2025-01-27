Beşiktaş'ta Twente hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Twente ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8'inci maçında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde yapıldı. Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuları salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.