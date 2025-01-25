Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi siyah beyazlıların Antalya kafilesi açıklandı.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Can Keleş kadroda yer almadı.
İŞTE O LİSTE:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu.