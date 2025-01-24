Haberler Beşiktaş Haberleri Türk futbolunda tarihi ihtimal! Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşebilir

Türk futbolunda tarihi ihtimal! Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşebilir UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 7. hafta maçlarıyla devam etti. Karşılaşmaların oynanmasının ardında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri son haftaya kaldı. Sarı kırmızılılar ilk 8'e girebilmek için mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise ilk 24'te yer alabilmek için sahne alacak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları sonrası tarihi bir eşleşme gerçek olabilir. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumu ve eşleşme ihtimalleri... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2025- 11:57









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UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında maçlar tamamlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunuyor.

Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı kırmızılılar 8. haftada Hollanda'da Ajax karşısına çıkacak. Temsilcimiz galip gelmesi durumunda yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak. Beraberlik ve mağlubiyette durumunda ise yoluna play-off turundan devam edecek.