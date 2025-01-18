Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası siyah beyazlılarda Jonas Svensson açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda Jonas Svensson açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmeliyiz."

SOLSKJAER YORUMU!

"Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün."