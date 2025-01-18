Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyahbeyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: MERT, SVENSSON, MASUAKU, UDUOKHAI, EMİRHAN, AL-MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA, RASHICA, SEMİH, IMMOBILE
Reeder Samsunspor: OKAN, KINGSLEY, SATKA, VAN DRONGELEN, BOLA, BENASSER, NTCHAM, HOLSE, EMRE, DIMATA, MOUANDILMADJI