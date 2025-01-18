Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyahbeyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, MASUAKU, UDUOKHAI, EMİRHAN, AL-MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA, RASHICA, SEMİH, IMMOBILE

Reeder Samsunspor: OKAN, KINGSLEY, SATKA, VAN DRONGELEN, BOLA, BENASSER, NTCHAM, HOLSE, EMRE, DIMATA, MOUANDILMADJI