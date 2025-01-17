Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekip şok bir sakatlıkla sarsıldı. Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlığı nedeniyle Reeder Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Zainutdinov'un Bodrum FK ile müsabakasının ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti nedeniyle riske edilmeyerek Reeder Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.